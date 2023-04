RESP. SETTORE GIOV., Tarantino all'Inter, Samaden alla Dea

FirenzeViola.it

La stagione è ancora lungo per i settori giovanili ma alcuni club stanno già pensando al futuro, cambiando dirigenza. E' il caso dell'Inter che dopo anni con Roberto Samaden passa a Massimo Tarantino, dirigente ex Bologna e Roma. Sarà lui il responsabile del settore giovanile, mentre Andrea Catellani, altro nome caldo per i nerazzurri, è vicinissimo alla firma con il Modena per lo stesso ruolo. Samaden sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Atalanta. Lo scrive Tuttomercatoweb.