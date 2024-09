PRIMAVERA, Sconfitta 2-1 per i viola contro il Lecce

FirenzeViola.it

Prima sconfitta stagionale per la Fiorentina Primavera. Al Viola Park la formazione di Daniele Galloppa è stata sconfitta per 2-1 dal Lecce. Per i viola ha segno Caprini che aveva riportato con un gran destro i gigliati in pareggio dopo la rete in apertura di Bertolucci. Due minuti dopo la rete di Caprini il Lecce è tornato in avanti con Winkelmann. Fiorentina che rimane prima in calssifica, anche se la Roma deve ancora giocare, con 9 punti, mentre il Lecce grazie a questo successo sale a quota 7.