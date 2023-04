PRIMAVERA, Sabato alle 17 col Bologna: c'è l'arbitro

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nemmeno il tempo di festeggiare la scorpacciata di gol messa a segno contro l'Inter che per la Fiorentina Primavera è già tempo di pensare al prossimo appuntamento in campionato: come ufficializzato dalla Lega di Serie A, la squadra di Alberto Aquilani sabato 15 aprile alle ore 17 affronterà presso lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino il Bologna, già battuto all'andata a Casteldebole dai viola per 3-0. La sfida verrà trasmessa in diretta tv da Sportitalia e sarà diretta dal signor Domenico Mirabella della sezione di Napoli.