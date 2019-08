PRIMAVERA, Oggi in visita al Circuito del Mugello

Calcio e non solo per la Primavera viola. I ragazzi di Bigica oggi hanno infatti visitato il Circuito del Mugello, come riporta il profilo Twitter dello stesso autodromo: "Grazie della visita ai giovani calciatori della squadra Primavera della Fiorentina e a tutto lo staff viola", è il messaggio di ringraziamento alla Fiorentina.

Grazie della visita ai giovani calciatori della squadra Primavera della @acffiorentina e a tutto lo staff viola 🤗#Mugellocircuit #Fiorentina pic.twitter.com/ulbZLNssGX — Mugello Circuit (@MugelloCircuit) August 6, 2019