PRIMAVERA, Frison&Neri: testa all'Ascoli. La Coppa...

Il difensore della Fiorentina Primavera Filippo Frison ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo avuto una settimana in più per preparare il prossimo appuntamento di campionato, quello contro l'Ascoli di sabato, ci siamo allenati molto bene con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. La semifinale di Coppa Italia? Arrivare alla terza finale consecutiva è un obiettivo importante, vogliamo raggiungerlo. Aquilani? Lo abbiamo sentito spesso anche questo era in quarantena, ci ha dato tanti consigli in videochiamata. I miei 5 difensori preferiti? Sergio Ramos in assoluto, poi in questi giorni mi sono allenato con Pezzella e Martinez Quarta che mi hanno aiutato molto. Chiudo con Bonucci e Nesta".

Ai microfoni del sito viola, ha preso la parole anche il centrocampista Gianmarco Neri: “L’Ascoli che affronteremo sabato è una squadra molto diversa rispetto a quella che abbiamo battuto a inizio campionato: si chiuderà molto per cui dovrei essere pazienti per trovare la giocata giusta. Adesso abbiamo 4 partire molto importanti che dobbiamo affrontare da Fiorentina: dobbiamo risalire la classifica per giocarci la fase finale del campionato. Il successo sulla Juventus in Coppa? Abbiamo festeggiato con tanti cori nello spogliatoio, ci hanno fatto festa anche i direttori per cui siamo ancora molto felici”.