PRIMAVERA, Formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina

Di seguito le formazioni titolari scelte da Roma Primavera e Fiorentina Primavera per la sfida valida per la diciottesima giornata di campionato, in programma alle ore 16:00.

ROMA PRIMAVERA (3-3-1-3): Mastrantonio; Codou, Morichelli, Feratovic; Milanese, Tripi (c), Darboe; Zalewski; Podgoreanu, Tall, Ciervo. All.: A. De Rossi.

ACF PRIMAVERA (3-5-2): Brancolini; Fiorini (c), Chiti, Frison; Milani, Bianco, Neri, Corradini, Pierozzi; Di Stefano, Spalluto. All.: A. Aquilani.