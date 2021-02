PRIMAVERA, Formazioni ufficiali di ACF-Atalanta

INDISCREZIONI DI FV RIBERY, ANCORA PROBLEMI: TORNA IN DUBBIO PER LA SAMP Non arrivano buone notizie per la Fiorentina a pochi giorni dalla delicata sfida di Marassi contro la Samp. Franck Ribery infatti rischia di rimanere ancora ai box. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nell'allenamento di questa mattina il francese si è... Non arrivano buone notizie per la Fiorentina a pochi giorni dalla delicata sfida di Marassi contro la Samp. Franck Ribery infatti rischia di rimanere ancora ai box. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nell'allenamento di questa mattina il francese si è... NOTIZIE DI FV AMARCORD, 11 ANNI FA LA NOTTE HORROR DI OVREBO Sono passati 11 anni, ma il ricordo è ancora vivo. Il 17 febbraio 2010 la Fiorentina usciva sconfitta dall'Allianz Arena di Monaco in una gara che vedeva ancora Franck Ribery nelle file del Bayern. A sancire l'uscita dalla coppa della Viola da sogno di... Sono passati 11 anni, ma il ricordo è ancora vivo. Il 17 febbraio 2010 la Fiorentina usciva sconfitta dall'Allianz Arena di Monaco in una gara che vedeva ancora Franck Ribery nelle file del Bayern. A sancire l'uscita dalla coppa della Viola da sogno di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi