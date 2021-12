PRIMAVERA, Finisce 0-0 il primo tempo a Lecce

Finisce a reti bianche il primo tempo di Lecce-Fiorentina, gara valida per l'undicesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita molto chiusa, nella quale le formazioni hanno avuto sostanzialmente un'occasione per parte senza riuscire però a trovare la via del gol. Aquilani deve trovare qualche idea in più in attacco per venire via dalla Puglia con 3 punti che significherebbero secondo posto in classifica.