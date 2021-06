PRIMAVERA, Empoli in finale scudetto con l'Atalanta

Mercoledì 30 giugno alle ore 18:30 l’Atalanta Primavera di Massimo Brambilla affronterà l’Empoli di Buscè per la Finale Scudetto. La semifinale odierna ha visto Inter ed Empoli impattare sul 2-2 nei tempi regolamentari: nell’extratime sono stati però i toscani ad avere la meglio con la rete decisiva di Manfredi al 120′. Nell'altra semifinale, quella giocata ieri, l'Atalanta si era imposta sulla Sampdoria per 2-1: la vincente del tricolore affronterà la Fiorentina di Aquilani in finale di Supercoppa italiana.