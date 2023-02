PRIMAVERA, Dopodomani in Coppa: ecco l'arbitro

La Fiorentina Primavera, dopo la cinquina rifilata alla Juventus in campionato e il giro di campo ieri nel pregara del match della prima squadra contro il Bologna, tornerà in campo dopodomani allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Per allora infatti è in programma il match in gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Avversario di turno sarà l'Atalanta, squadra battuta dai viola proprio nella finale dell'ultima edizione del torneo (1-0, gol di Corradini al 90' al Penzo di Venezia) che in campionato è 14a, a -11 dalla formazione di Aquilani. L'AIA ha reso nota la squadra arbitrale per il match: a dirigere la sfida sarà il signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato da Pasqualetto di Aprilia e da Giudice di Frosinone.