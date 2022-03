PRIMAVERA, Domenica alle 15 arriva il Milan

Domenica piena di impegni per le squadre viola: non sarà in campo solo prima squadra della Fiorentina, nel lunch match delle 12.30 con il Bologna, ma anche la Primavera di Aquilani. Il programma del campionato Primavera infatti prevede che Fiorentina-Milan si giochi appunto il 13 alle ore 15 allo stadio Bozzi. Un'occasione per i ragazzi viola di confermare il buon momento visto che le tre vittorie consecutive hanno rilanciato la Fiorentina al secondo posto.