Andranno in scena domani le semifinali d'andata della Coppa Italia Primavera. La Fiorentina giocherà contro l'Inter alle ore 15, in casa dei nerazzurri. Grande occasione per "vendicarsi" delle vittorie dell'Inter dell'anno scorso per la squadra di Bigica, con il ritorno che sarà in casa della squadra viola il 6 marzo alle ore 16.