PRIMAVERA, Date e orari della 20a, 21a e 22a giornata

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con un comunicato emesso pochi giorni fa, la Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle gare del campionato Primavera valide per la 20a, 21a e 22a giornata (ovvero le prime tre del girone di ritorno). La Fiorentina - che oggi scenderà in campo per il 17° turno ad Assemini contro il Cagliari - avrà i seguenti appuntamenti:

20a giornata

Milan-Fiorentina (domenica 19/1, ore 11) - Sportitalia

21a giornata

Fiorentina-Cremonese (giovedì 23/1, ore 18) - Sportitalia

22a giornata

Bologna-Fiorentina (lunedì 27/1, ore 16) - Sportitalia