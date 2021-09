PRIMAVERA, Al via vendita libera per gara al Franchi

Lunedì prossimo il Franchi riaprirà le porte per la gara della Fiorentina Primavera che alle 15 ospiterà il Sassuolo. Da oggi fino all'inizio della gara è aperta la vendita libera dei biglietti attraverso il sito ticketOne Per accedere allo stadio è necessario il Green Pass. Tutti i biglietti per i settori aperti (Tribuna Vip, Tribuna d’Onore, Poltronissima, Tribuna Laterale, Parterre di Tribuna Centrale, Parterre di Tribuna Laterale) avranno il prezzo unico di 5 euro mentre gli Under 14 entrano gratuitamente. Prezzi dunque popolari per sostenere i ragazzi di Alberto Aquilani in casa.