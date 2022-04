PRIMAVERA, ACF soffre, ma vince: 3-2 alla SPAL

Vittoria importantissima per la Fiorentina Primavera per 3-2 sulla SPAL. La squadra di Aquilani è passata in vantaggio al 14' con Eljion Toci, abile a sfruttare un cross di Favasuli, per raddoppiare poi al 19' con Ciro Capasso dopo un'azione di sfondamento di Kayode sulla destra. Gli ospiti sono rientrati in partita al 43' con Teun Wilke, bravo a sfruttare una papera di Andonov, che non ha trattenuto un tiro apparentemente non irresistibile, ma nella ripresa Costantino Favasuli ha chiuso i conti al 70' dopo la sponda di Toci con un destro dal limite. Inutile la doppietta personale di Wilke, che all'85' ha trafitto Andonov, ma non ha cambiato le sorti della gara.