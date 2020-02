PIEROZZI, Vittoria anche per il presidente: c'è orgoglio

Edoardo Pierozzi, terzino della Fiorentina Primavera che ha guadagnato la finale di Coppa Italia di categoria, dopo il match ha parlato così: "Siamo felicissimi, non c'è gioia più grande. È stato un anno di alti e bassi e arrivare in finale per difendere il titolo per noi è una soddisfazione enorme. È una spinta fortissima anche per il prosieguo del campionato, continuando la vittoria contro il Torino ed uscire dalle zone basse della classifica tornando nelle zone che ci competono. Il Verona se è arrivata fino alla finale battendo la Roma significa che è una squadra fortissima che ci potrà dare del filo da torcere. Come tutte le finali sarà una partita a sé".

Le parole di Rocco Commisso?

"Ci è stato detto e l'ho letto: per noi è un fortissimo orgoglio dargli questa gioia, visto che ogni giorno ci mostra la sua vicinanza. Questa vittoria è anche per lui e per la sua famiglia che ci segue sempre".