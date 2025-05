Nazionale U17, al via la difesa del titolo europeo, nessun viola convocato. Il saluto di Spalletti

vedi letture

Cresce l'attesa attorno alla Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, che, dopo uno stage di quattro giorni presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, è chiamata a difendere il titolo conquistato nella passata edizione a Cipro, nella fase finale dell'Europeo in programma dal 19 maggio al 1° giugno. Nessun giovane della Fiorentina tra i convocati del ct Massimiliano Favo.

Dopo l'ultima seduta di allenamento, andata in scena questa mattina sul Campo 1 intitolato a Fabio Bresci, gli Azzurrini hanno ricevuto la graditissima visita del CT della Nazionale A, Luciano Spalletti, che ha rivolto a ciascuno di loro e allo staff il suo personale 'in bocca al lupo'. Nel primo pomeriggio, invece, il tecnico Massimiliano Favo ha diramato l'elenco dei 20 convocati per la rassegna continentale. Tutti nati nel 2008, ad eccezione di due classe 2009: Antonio Arena del Pescara e Destiny Onoguekhan Elimoghale della Juventus. Nell'elenco, inoltre, spicca il nome dell’attaccante dell'Empoli Thomas Campaniello, unico reduce del trionfo dello scorso anno a Limassol (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno). L'Italia, che domani volerà alla volta dell'Albania, è stata inserita nel Gruppo B e debutterà martedì 20 maggio (ore 20.30) allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, prima di affrontare l'Inghilterra venerdì 23 maggio (ore 20.30) all'Arena Egnatia di Rrogozhinë e il Belgio lunedì 26 maggio (ore 20.30) nuovamente a Durazzo. Le semifinali, alle quali avranno accesso le prime due classificate di ciascuno dei due gironi, sono in calendario giovedì 29 maggio, mentre la finale è in programma domenica 1° giugno (ore 20.30) all'Arena Kombëtare di Tirana.

I convocati

Portieri: Andrea Maran (Modena), Sebastiano Nava (Juventus); Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Davide Pavesi (Cremonese); Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta); Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Edoardo Zanaga (Empoli).

Staff - Tecnico: Massimiliano Favo; Capo delegazione: Filippo Corti; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Andrea Rossato e Andrea Serdoz; Fisioterapisti: Giorgio Giannini ed Enrico Matera; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Tutore scolastico: Stefano Presciutti; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Massimo Petracchini; Ufficio Amministrazione: Antonio Martuscelli.