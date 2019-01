LAKTI, Vogliamo battere l'Inter e andare in finale

Queste le parole del giovane viola Erald Lakti dopo la vittoria sulla Juventus: "Oggi abbiamo fatto una grande partita, ci siamo rifatti. Volevamo la vittoria e l'abbiamo ottenuta. Peccato per il gol subito all'ultimo.Ora c'è l'Inter sia andata che ritorno, speriamo di arrivare in finale e vogliamo dare tutto per riuscirci. Lotteremo fino alla fine per vincere qualcosa".