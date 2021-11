KRASTEV, Pomeriggio no: espulso con la Bulgaria

Pomeriggio da dimenticare per i due giocatori bulgari della Fiorentina Primavera convocati in Nazionale Under-19 per le gare di qualificazione agli Europei di categoria. La selezione del portiere Andonov e di Krastev (centrocampista ma oggi schierato come centrale difensivo) ha infatti perso 2-0 in trasferta contro la Bosnia-Erzegovina. Non bene in particolare Krastev, che si è fatto espellere con un rosso diretto al 43’ (con la Bulgaria già sotto per 1-0) ed ha così lasciato la sua squadra in 10 per tutta la ripresa. A decidere la sfida è stata una doppietta del bosniaco Cuic.