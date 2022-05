KRASTEV, Mi auguro di ripartire in prima squadra

Dimo Krastev, difensore della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un’intervista al portale bulgaro Blitz: “La sensazione di vincere la terza Coppa Italia consecutiva è indescrivibile. Sono molto contento di far parte della storia della Fiorentina. Questo mi dà un incentivo per andare avanti e raggiungere un giorno la prima squadra. Spero tanto che venga raggiunta l’Europa e che mister Italiano ci guardi. Tutti lo meritiamo, visto quanto abbiamo ottenuto. Mi auguro di iniziare con la prima squadra dalla nuova stagione e di restarci. A Firenze ho imparato velocemente la lingua, mi sono abituato, conosco tutti. Sono a casa. Vlahovic? Mi ha aiutato molto in prima squadra, è una macchina, dopo l’allenamento prende un portiere per tirare in porta perché sa che questa è la cosa più importante per lui”.