KRASTEV, L'infortunio di sabato gli preclude la Nazionale

La Nazionale bulgara ha dovuto depennare il difensore viola Dimo Krastev dall'elenco dei convocati per l'infortunio patito sabato scorso durante la partita della Primavera contro il Sassuolo. Lo ha comunicato la federazione bulgara stessa, convocando al suo posto Petrov, inizialmente convocato in Under 21: "Il difensore del CSKA-Sofia Hristiyan Petrov è stato convocato nella nazionale maggiore per le prossime qualificazioni europee contro Montenegro e Ungheria. Sostituirà il difensore della Fiorentina Dimo ​​Krastev, fuori per motivi di salute". Sfortunato dunque Krastev che proprio in Nazionale si era infortunato, fatto che gli aveva impedito di partire dall'inizio con la prima squadra viola.