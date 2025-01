ITALIA U19, In campo tre viola nella sconfitta con la Spagna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

L'Italia Under 19 ha perso in amichevole contro la Spagna con Tommaso Martinelli in campo a difendere i pali della squadra allenata da Alberto Bollini. Decide la sfida amichevole una rete di Rodriguez allo scadere, abile a beffare sul gong il portierino della Fiorentina con un mancino sul quale Martinelli poteva molto poco. Entrati nel secondo tempo Rubino, al debutto con la maglia azzurra, e Caprini che si sono resi protagonisti in particolare con il primo fermato solo dal palo e a un passo dal gol.