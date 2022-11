INDISCREZIONI DI FV IND FV, IL 6/12 LA CONSUETA FESTA DEGLI AUGURI VIOLA La Fiorentina entra in clima natalizio e non solo perché da oggi sono in vendita i maglioni e gli accessori tipici di Natale. È infatti tutto pronto per la tradizionale festa di Natale con gli sponsor. La serata, dopo alcuni anni in altre e suggestive location,... La Fiorentina entra in clima natalizio e non solo perché da oggi sono in vendita i maglioni e gli accessori tipici di Natale. È infatti tutto pronto per la tradizionale festa di Natale con gli sponsor. La serata, dopo alcuni anni in altre e suggestive location,... NOTIZIE DI FV ZURKOWSKI, LA SUA USCITA ANCHE IN CHIAVE ACQUISTI Un tema che quest'oggi ha attirato l'attenzione dei lettori su Firenzeviola.it è il futuro di Szymon Zurkowski. Argomento della copertina di mezzanotte, nella quale si è analizzata la posizione del centrocampista polacco classe '97 della Fiorentina... Un tema che quest'oggi ha attirato l'attenzione dei lettori su Firenzeviola.it è il futuro di Szymon Zurkowski. Argomento della copertina di mezzanotte, nella quale si è analizzata la posizione del centrocampista polacco classe '97 della Fiorentina... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi