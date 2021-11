GIOVANILI, Under 15 e 16: doppia vittoria sull'Ascoli

Il buon fine settimana dal punto di vista dei risultati per la Fiorentina è completato dalla doppia vittoria di Under 15 e Under 16 ai danni dell'Ascoli. Gli Under 15 allenati da mister Magera colgono la quinta vittoria consecutiva in campionato battendo l’Ascoli in casa per 7-2: doppietta per Maiorana poi Angiolini, Arcadipane,Sturli, Evangelista e Di Pierdomenico. Per i marchigiani reti di Shakaj e Cicconi. Fiorentina a punteggio pieno a 15 punti.

Vincono anche gli Under 16 contro l’Ascoli con un netto 4-0: la doppietta di Fiorini ed i goal di Pellicanò e Braschi consentono ai viola di raggiungere quota 8 punti in classifica.