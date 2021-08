GIOVANILI, Tutti gli staff dalla Primavera all'U.9

La Fiorentina ha pubblicato l'elenco degli staff di tutte le squadre giovanili, dalla Primavera all'Under 9 e i coordinatori delle varie aree. Ecco l'elenco:

Primavera: All. Aquilani: collaboratore Quinto, 2° collaboratore Sandri; match analyst Rubichini; prep. atletico Mazza: prep. portieri Testi

Under 18: All. Papalato; collaboratore: Desiderio; Prep. atletico: Tanini, Prep. portieri Tomei; match analyst: Saravo.

Under 17: All. Galloppa; collaboratore: Andorlini; Prep. atletico: D'Alessandro, Prep. portieri Passavanti; match analyst: Mascaro.

Under 16: All. Capparella; collaboratore: Meoli; Prep. atletico: Butini; prep. portieri Benassi

Under 15: All. Magera; collaboratore Corti; prep. atletico: Lorenzi; prep. portieri Ganugi

Under 14: Allenatore Gracia; allenatore Balestracci; collaboratore Morotti; collaboratore Cioni; prep. atletico Santi: prep. portieri Siotto.

Under 13: All. Sireno; all. Innocenti; collaboratore Nuti; collaboratore Andrei; Prep. atletico Barducci; prep. portieri Ferraro

Under 12: All. Orsini e Morgantini; collaboratori Doveri e Panarelli; prep. atletico Palombo; prep. portieri Cappelli.

Under 11: All. Gherardini e Saviotti: collaboratori Bonelli e Lenzi; prep. atletico Colzi; prep.portieri Franciolini.

Under 10: All. Lucci e Boscherini; collaboratore Piffanelli; prep. atletico Lepri e Bruzzaniti (anche 9); prep. portieri Nutini (anche 9).

Under 9: all. Lelli; collaboratore Lebri; match analyst Testoni.



Società affiliate: coordinatore Mazzantini, resp. operativo Del Sordo, all. Bacci e Bartolini.

Responsabile tecnico del settore giovanile: mazzantini; coordinatore area motoria U15-9 Santi; coordinatore area portieri Fattori e allenatore maestro della tecnica Pastorino