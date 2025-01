GIOVANI, Nardi rientra dal Carpi e va a Piancastagnaio

FirenzeViola.it

Il centrocampista del 2004 della Fiorentina, in prestito al Carpi, Niccolò Nardi, è pronto a cambiare casacca in queste ore di mercato. Il giocatore ha lasciato il club emiliano (ed è arrivata anche l'ufficialità) e secondo Tuttomercatoweb sarà poi girato alla Pianese, sempre con la formula del prestito. Sul giocatore avevano manifestato interesse anche altri club, come Livorno e Grosseto in Serie D, ma alla fine ha avuto la meglio il club di Piancastagnaio che milita invece in serie C ed è allenata dall'ex tecnico del Perugia Alessandro Formisano.