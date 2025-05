Galloppa sulla gara con la Juventus: "I due risultati su tre non ci distraggano"

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai canali ufficiali del club facendo un bilancio della propria stagione: "È positivo, abbiamo fatto un’annata importante con momento diversi tra loro. Vincendo con la Roma ci siamo presi la vetta, poi abbiamo vissuto un momento complicato nell’ultimo periodo. Infine abbiamo concluso con tre vittorie di fila: il bilancio non può che essere positivo".

Venerdì contro la Juventus avete due risultati su tre a disposizione.

"Potrebbe cambiare l’approccio della Juve più che il nostro. Noi penseremo solo a vincere, dobbiamo giocare come fossimo in parità senza considerare che il pareggio ci potrebbe bastare. Quello è un ragionamento da fare, casomai, nei minuti finali in base a come va la partita. Loro hanno qualità, in più scenderanno con qualche Under 23. Hanno grandi potenzialità, sappiamo che sono forti".

Quanto è cresciuta la sua squadra nell'arco della stagione?

"Adesso siamo una squadra che cerca di fare la partita perché vuole essere protagonista, ci sono però anche avversari e quindi bisognava imparare a soffrire. Ultimamente lo stiamo facendo più da squadra".