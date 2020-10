GALLOPPA, Nuovo CS sarà un plus. La mia U16...

Daniele Galloppa, ex giocatore oggi allenatore dell'Under 16 della Fiorentina, ai canali ufficiali del club ha parlato così: "Il messaggio che mi piace mandare ai ragazzi è che con poco non si ottiene nulla. È normale che non ci siano più i giovani di una volta, perché i tempi sono cambiati. Però viene passato il messaggio che con poco si possa ottenere molto, ma non è così. Il nostro lavoro si basa sui principi di calcio e sul complicare la vita ai ragazzi. Solo così possono crescere veramente. Non parlo di moduli, ma alleniamo i principi tecnico-tattici facendoli crescere fisicamente".

Il nuovo centro sportivo?

"Sicuramente è una necessità. Una società come la Fiorentina deve avere un centro sportivo e aiuterà il lavoro di tutti quanti. Sarà un plus importante. Quest'anno ci è capitato il girone del sud, andremo a giocare in campi difficili e sarà un buon test. Le prime partite ci hanno dato buone sensazioni. Ci siamo tecnicamente e come squadra".