FIO U18, Poker al Pontedera, giovedì i quarti di finale

Fonte: dai nostri inviati - M. Carletti e C. Carta

4-0 secco e passaggio del turno per la Fiorentina Under 18, che a Porcari supera agilmente il Pontedera nell'ottavo di finale del Torneo di Viareggio. Tutto facile per la formazione di mister Papalato, che nonostante il forfait di Baroncelli nel riscaldamento, approccia alla grande al match andando in vantaggio con Maat Caprini al 4' sugli sviluppi di una punizione battuta da Gudelevicius. Lo stesso Caprini raddoppia a inizio ripresa con un bel diagonale. Dieci minuti dopo arriva il tris dell'attaccante francese, che deposita a porta vuota il pallone del 3-0 dopo un bello scambio con Deli. Il definitivo poker viene siglato dal neo entrato Diarra con un gran tiro all'incrocio. Giovedì i quarti di finale per la squadra di Papalato.