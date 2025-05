Dalla Fiorentina Primavera all'U12, tutte le partite del week end delle giovanili viola

Con la Fiorentina Primavera impegnata alle 18 allo stadio Curva Fiesole del Viola Park inizia il week end delle squadre giovanili viola. Ecco gli altri impegni all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli:

UNDER 18: Fiorentina vs Lazio, domenica 18 maggio ore 15.00 (campionato)

UNDER 13: Fiorentina vs Peluso Academy, martedì 20 maggio ore 14.30 (amichevole)

UNDER 12: Fiorentina vs Prato, martedì 20 maggio ore 16.00 (amichevole)

UNDER 8: Fiorentina vs Perticata, martedì 20 maggio ore 17.30 (amichevole)

UNDER 8: Fiorentina vs Poggibonsese, martedì 20 maggio ore 17.30 (amichevole)

Seguono gli impegni delle squadre impegnate in trasferta:

UNDER 17: Spezia vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 11.00 campo “Ferdeghini” di La Spezia (amichevole)

UNDER 16: Spezia vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 13.00 campo “Ferdeghini” di La Spezia (amichevole)

UNDER 15: Napoli vs Fiorentina, domenica 18 maggio ore 11.00 campo “Kennedy” di Napoli (andata quarti di finale play off)

L’UNDER 9 di mister Ghaderi sarà impegnata nel torneo “Cilento” presso il campo “Carrano” di Castellabate (SA) nelle seguenti partite:

Fiorentina vs Spes Battipaglia, venerdì 16 maggio ore 16.25

Fiorentina vs Giancarlo Vindice, venerdì 16 maggio ore 17.15

Fiorentina vs FP Salerno, venerdì 16 maggio ore 18.05

Fiorentina vs Juve Stabia, sabato 17 maggio ore 9.00

Fiorentina vs Luca Fusco, sabato 17 maggio ore 9.50

L’UNDER 11 di mister Ricci e mister Nuti sarà impegnata nel torneo “Speroni” presso il campo “Ristori” di Meletole (RE) nelle seguenti partite:

Vicenza vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 11.00

Modena vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 11.20

Bologna vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 12.20

Cittadella vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 13.00

Progetto Intesa vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 13.20

L’UNDER 14 di mister Sireno sarà impegnata nel torneo “Bellinzona” presso il campo “Comunale” di Bellinzona (Svizzera) nelle seguenti partite:

Fiorentina vs Bellinzona, domenica 18 maggio ore 9.15

Basilea vs Fiorentina, domenica 18 maggio ore 10.15

Servette vs Fiorentina, domenica 18 maggio ore 11.15

L’UNDER 10 di mister Morgantini sarà impegnata nel torneo “Futbol In” presso l’impianto sportivo di Tarragona (Spagna) nelle seguenti partite:

Fiorentina vs Atlètic Bisbalenc, sabato 17 maggio ore 11.00

Ce Manresa vs Fiorentina, sabato 17 maggio ore 12.30

Fiorentina vs Parets, sabato 17 maggio ore 18.00

Sporting Xirivella, sabato 17 maggio ore 20.00

Conclude gli impegni del fine settimana l’UNDER 12 di mister Innocenti, che giocherà le seguenti partite:

Fiorentina vs Arezzo, domenica 18 maggio ore 9.30

Fiorentina vs Signa, domenica 18 maggio ore 10.00

Fiorentina vs Pontedera, domenica 18 maggio ore 10.30