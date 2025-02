Continua il Croci show in azzurro: il baby viola ancora in gol contro la Polonia

vedi letture

Dopo la netta vittoria di martedì, la Nazionale italiana Under 15 di Battisti ha pareggiato questa mattina contro la Polonia, nella seconda amichevole in programma a Roma. Gli azzurrini sono passati in vantaggio fin dai primi minuti, con un colpo di testa di Fatih su un cross del centrocampista della Fiorentina, Lorenzo Bernamonte. La Polonia, però, ha reagito e ha pareggiato al 28’ con Brzozka, per poi passare in vantaggio al 32’ grazie a Garwolinski.

Al 40’, gli azzurrini sono riusciti a pareggiare con Federico Croci, attaccante della Fiorentina, che aveva già segnato una doppietta nella partita di martedì e che ha messo a segno 25 gol in 15 presenze con il suo club in questa stagione. Nella ripresa, la Polonia è tornata in vantaggio con Mazan, ma all'80’ Salvai ha segnato il gol del definitivo 3-3