Con Barzagli e Croci, la Fiorentina Under 15 vola in semifinale

Altra grande prestazione dei ragazzi dell’Under 15 della Fiorentina guidati da mister Cristiani, che, dopo la vittoria in terra campana della settimana scorsa, si impongono nuovamente per 2-1 contro il Napoli, nella gara di ritorno dei quarti di finale. I viola passano inizialmente in svantaggio, subendo la rete dell’azzurro Farinelli, ma, come già successo all’andata, ci pensano Barzagli e Croci a ribaltare il risultato, tirando fuori l'ennesima prestazione di carattere in stagione.

Con questo successo, l’Under 15 della Fiorentina conquista con merito l’accesso alla semifinale dei play-off così come ha fatto la Primavera (in campo domani sera al Viola Park contro la Roma). La squadra di Cristiani continua a dimostrare grande compattezza, spirito di gruppo e qualità nel gioco, confermandosi tra le migliori del panorama giovanile nazionale. Il prossimo impegno sarà la gara d’andata della semifinale, in programma domenica 8 giugno presso il Centro Sportivo Vismara di Milano, dove i giovani viola affronteranno il Milan Under 15.