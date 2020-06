BOBBY DUNCAN, Denuncia un profilo falso su Tinder

Una disavventura online per il giovane attaccante della Fiorentina Bobby Duncan, condivisa e spiegata dallo stesso giocatore attraverso il suo account Instagram. Qualcuno in Irlanda ha copiato il suo profilo e lo ha messo su Tinder, applicazione che permette di fare incontri online. Duncan si è spiegato così: "Non capisco come sia possibile che questo tizio sia verificato pur non essendo io. Io non uso alcuna app di incontri online, chi lo vede lo segnali. Non ho un account Tinder e non ho idea di come ciò possa essere accaduto. Ho chiesto al mio avvocato di contattare Tinder oggi. Siate sempre sicuri online e non interagite con quel profilo. Sono molto triste che qualcuno si sia appropriato delle mie informazioni e della mia immagine. Ho lasciato tutto in mano al mio avvocato e spero di avere risposte da Tinder. Grazie, Bobby".