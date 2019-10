BIGICA, C'è rammarico ma il punto è importante

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio contro il Torino: "Abbiamo approcciato la gara in modo sbagliato prendendo gol da una situazione che conoscevamo. C'è rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica contro una squadra forte in un campo difficile. Ho apprezzato comunque la reazione della squadra che alla fine ha ottenuto in punto importante".