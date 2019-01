BIGICA, Bravi Vlahovic e Montiel. Il Milan è tosto

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato a violachannel.tv in vista della sfida contro il Milan dei pari età. Queste le sue parole: "Avevo detto che era una delle partite più difficili da affrontare quella contro il Napoli, e sono stato buon profeta. I ragazzi sono stati bravi ad essere lucidi e adeguarsi ad un avversario in forma, anche chi è venuto dalla prima squadra come Vlahovic e Montiel si è calato bene nel ruolo e abbiamo portato a casa tre punti molto importanti. Sono fiducioso per la trasferta di Milano, anche se non dobbiamo farci ingannare dalla posizione di classifica. Alla scorsa i rossoneri hanno vinto a Genova, su un campo difficile. Mi preouccupa il fatto che abbiano avuto due giorni in più per recuperare, ma non deve essere un alibi. I ragazzi non devono pensarci anche perché saranno settimane piuttosto frenetiche. La squadra? Ha grandi margini di miglioramento".