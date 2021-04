AQUILANI, Domani una vittoria per Daniel Guerini

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Lazio il mister viola, Alberto Aquilani, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "La tensione in momenti così è naturale averla. Se non hai la tensione alta in una finale significa che qualcosa non va. Ci siamo meritati questo appuntamento, è la terza finale in un anno e non è poco. Per vincere dobbiamo fare le cose senza ansia. La Lazio è una squadra forte con individualità importanti. Come noi anche loro vorranno vincere. Il destino ha voluto che si sfidassero queste due squadre, in ricordo di Daniel. Noi cercheremo di vincere per lui. La voglia di vincere questa finale è tanta. Siamo i campioni in carica e faremo di tutto per tenere la Coppa a Firenze. La squadra sta bene".