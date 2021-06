AQUILANI, Commisso ci ha chiamato deluso, ma...

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha commentato ai canali ufficiali del club l'1-1 raccolto contro la Sampdoria nel pomeriggio: "Giocavamo con la prima in classifica e tutta questa differenza non l'ho vista. Purtroppo abbiamo sbagliato il 2-0, ma abbiamo fatto una buona gara. Sassuolo? Si prepara come abbiamo preparato la prima: con la stessa determinazione. Bisogna giocare sempre con lo stesso stimolo. Commisso? Ci ha chiamato dicendosi rammaricato e deluso perché meritavamo la vittoria, ma contento in quanto ha visto una squadra che prova a giocare a calcio contro chiunque. Era quindi ugualmente soddisfatto".