AQUILANI, Ci stiamo meritando questa posizione

La Fiorentina Primavera supera la SPAL per 3-2 e centra la terza vittoria consecutiva. Alla fine della gara, il tecnico Alberto Aquilani ha commentato il successo dei suoi ragazzi: "Vittoria importante, con qualche brivido finale che ci siamo creati da soli. La prima mezz'ora è stata molto buona, potevamo essere in vantaggio di più gol. Poi per errori nostri abbiamo preso gol e l'abbiamo rimessa in discussione. Nel secondo tempo siamo rientrati bene. Penso che alla fine sia una vittoria meritata.

Ho fatto i complimenti al mister ed ai ragazzi della SPAL, che nonostante fosse una squadra quasi retrocessa è venuta qui proponendo gioco. Dispiace perché non hanno ottenuto i risultati ma onore a loro. Comunque credo che noi abbiamo fatto meglio. Questa partita dimostrano che non esistono gare facili.

Quella di Torino è stata una vittoria voluta e cercata perché venivamo dalla sconfitta col Lecce, una partita sfortunata ma con risultato giusto. Dobbiamo fare gol prima, perché le gare vanno chiuse. Poi la cattiveria con cui si cerca il gol bisogna riproporla nel difendere".

Aquilani ha commentato poi anche l'uscita di Capasso, nervoso dopo la sostituzione per alcuni palloni persi di troppo: "Pensavo che ce l'avesse con me. Però ha fatto molto bene anche oltre al gol. Ha qualità ed ha un grande strappo nell'uno contro uno, qualcosa che a noi ci mancava. Deve credere un po' più nelle sue qualità e non deve accontentarsi. Io ci sono passato prima di loro. Ho visto gente più brava di me che non è arrivata e viceversa. Sono tutte esperienze che racconto ai miei ragazzi. Le motivazioni contano, se non le hai e giochi nella Primavera della Fiorentina devi cambiare lavoro".

Infine, Aquilani ha parlato delle prossime sfida dei suoi, il match contro il Napoli, e anche della finale di Coppa Italia in programma prossima settimana: "Abbiamo due trasferte difficili ma ci siamo meritati di stare in questa situazione e lottare per tutto. La vittoria di oggi va cancellata: mancano quattro partite e bisogna mantenere questo vantaggio".