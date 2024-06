ALLIEVI, L'Under 17 viola vince e vola alle finali nazionali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'Under 17 della Fiorentina di Marco Capparella vince anche il ritorno con il Monza per 2-0 e vola alle finali nazionali nelle Marche. All'andata a Monza era finita per 2-1 a favore dei viola che dunque avevano la tranquillità del risultato. Ma al Viola Park i viola nella ripresa hanno spinto sull'acceleratore per evitare brutte sorprese e sono andati a segno con Senogo e Di Pierdomenico. Ora i viola attendono la vincente tra Inter ed Empoli che affronteranno in semifinale nelle finali a 4 nelle Marche.