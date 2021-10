ACF, Krastev rinnova fino al 2024 con opzione

Il centrocampista bulgaro classe 2003 Dimo Krastev ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2024 con l'opzione per rinnovarlo per altre due stagioni, a sottolineare come il club punti sul giovane della Primavera, ma nel giro della Prima squadra con cui ha fatto anche il ritiro. Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Dimo Krastev fino al 2024 con opzione di rinnovo per altri due anni a favore della società gigliata. ll centrocampista, arrivato alla Fiorentina nel 2019 e già nel giro della prima squadra, ha vinto due Coppe Italia con la Primavera per poi conquistare la convocazione con la Nazionale Under 21 Bulgara con la quale ha esordito lo scorso settembre. Il giocatore classe 2003 dunque continuerà il suo percorso indossando la maglia viola per le prossime stagioni".