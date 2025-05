Premio Bulgarelli per Emma Severini: la viola è la miglior centrocampista della A

Torna anche quest’anno il Premio “Bulgarelli Number 8”, in programma lunedì 19 maggio 2025 alle ore 11:30 presso la Sala Borsa del Comune di Bologna. Un appuntamento ormai centrale nel panorama sportivo nazionale che rende omaggio alla figura di Giacomo Bulgarelli, storico numero 8 del Bologna, tra i fondatori dell’Associazione Italiana Calciatori. Verranno premiati atleti e protagonisti che si sono distinti nella stagione 2024/2025.

Riceveranno l’ambito riconoscimento Samuele Ricci del Torino ed Emma Severini, della Fiorentina, riconosciuti come migliori centrocampisti della Serie A maschile e femminile per la stagione 2024/2025. Il premio come miglior allenatore della Serie A femminile sarà assegnato a Massimiliano Canzi, mentre Vincenzo Italiano, riceverà il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A maschile. Il premio come miglior arbitro andrà a Davide Massa, mentre Giorgio Chiellini, colonna della Juventus e della Nazionale Italiana, riceverà infine il prestigioso Premio alla Carriera, a testimonianza di un percorso esemplare per qualità, impegno e valori umani.

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità istituzionali, dei rappresentanti del mondo dello sport e di ospiti del panorama calcistico nazionale. Un momento di celebrazione che intende valorizzare, nel nome di Giacomo Bulgarelli, il calcio come scuola di vita, fatta di passione, etica e rispetto. Il Premio “Bulgarelli Number 8” è promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, con il patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.