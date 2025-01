IL DS MAZZONCINI, Stasera siamo soddisfatti, visti i valori viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore sportivo della Fiorentina Femminile Simone Mazzoncini che aveva tuonato contro la squadra dopo la sconfitta con la Lazio, ha parlato in toni opposti al sito ufficiale nel dopo partita di Fiorentina-Milan che ha permesso alle viola di andare in semifinale di coppa Italia femminile: "Stasera siamo soddisfatti, avevo detto che questa squadra ha dei valori e stasera in campo si sono visti in campo. Prima della partita ci eravamo detti che questa doveva essere la partita della ripartenza e così è stato. Le ragazze devono essere convinte della loro forza"