FIORENTINA FEMM, Il programma per la trasferta di Champions

Archiviato il buon esordio in campionato contro il Napoli, la Fiorentina Femminile è pronta ad iniziare la propria avventura in Champions League. Le ragazze di De La Fuente, come reso noto dal club viola sul proprio sito ufficiale, domani partiranno alla volta della Danimarca, dove mercoledì affronteranno il Brondby nel primo turno della fase preliminare della competizione. In questa fase le viola affronteranno la formazione danese in semifinale e, in un'ipotetica finale, la vincente di Ajax--Kolos Kovalivka. Solo la vincente approderà alla 2° fase di qualificazione. Per la Fiorentina si tratta della quita partecipazione della sua storia alla massima competizione europea per club e il suo massimo risultato raggiunto sono stati gli ottavi di finale.

Riguardo al programma la Fiorentina partirà domani per Copenhagen, dove alle 17:00 effettuerà la rifinitura. Non sono previste conferenze stampa pregara ma Mister De La Fuente e il capitano Alice Tortelli parleranno ai canali del club. Mercoledì alle 18:00 invece ci sarà il calcio d'inizio del match contro il Brondby. Giovedì alle 17.00 è previsto un allenamento di scarico, mentre la rifinitura per finale sarà alle ore 17.00 di Venerdì.

Sabato 7 Settembre sarà il giorno delle Finali, quella 3/4 posto alle ore 12.00 mentre alle ore 16.00 la Finale per la qualificazione al secondo round.

Infine la squadra tornerà in Italia domenica 8 settembre.