FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina Femminile alle 18 scenderà in campo in casa del Milan per la gara di andata dei quarti di finale. Questa la formazione scelta dal tecnico Sebastian De La Fuente.

Fiorentina Femminile: Durante, Pedersen, Toniolo, Georgieva, Faerge; Severini, Curmark; Catena, Bredgaard, Snerle; Janogy