FEMMINILE, Brondby-Viola: le ufficiali per la Champions

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 18 la Fiorentina Femminile si gioca l'accesso alla Champions League. O meglio, la prima tappa del suo percorso. Le ragazze di De La Fuente sfidano infatti il Brondby, in una gara secca (in trasferta) che in caso di vittoria darebbe loro l'accesso alla finale playoff contro la vincente di Ajax-Kolos Kovalivka. Queste le formazioni del match:

Brondby (3-5-2): Mukasa; Madsen, I. Sigurdardottir, Tavlo-Petersson; Myrseth, Karlsen, Jans, Buchberg, Halldorsdottir; Hornemann, Nielsen. A disposizione: Damm, Sornpao, Baskaya, Einlykke, N. Christiansen, Hashemi, Wiklander, Bruun, Nergard, Borbye, Dahlgaard, Saini. Allenatore: Bengt Saeternes.

Fiorentina (4-2-3-1): Fiskerstrand; Erzen, Georgieva, Tortelli, Faerge; Johannsdottir, Snerle; Bonfantini, Boquete, Janogy; Catena. A disposizione: Baldi, Bettineschi, Breitner, Longo, Toniolo, Bredgaard, Bedini, A. Zaghini, Severini Lundin, Pastrenge, Filangeri. Allenatore: Sebastian de la Fuente.