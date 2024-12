DE LA FUENTE, Episodi saranno decisivi. 2024 anno positivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali la Fiorentina Femminile tornerà in campo domani, sabato 7 dicembre, per affrontare la Sampdoria. A Genova le ragazze di De La Fuente, dopo aver raccolto solamente 2 punti nelle ultime 3 giornate, andranno a caccia di una vittoria per provare a tornare al secondo posto in classifica. Queste le parole del tecnico spagnolo ai canali ufficiali del club gigliato alla vigilia della sfida contro la formazione blucerchiata: "La pressione e la motivazione che abbiamo per questa partita vanno di pari passo. La pressione è dovuta al fatto che siamo una squadra che vuole essere protagonista quindi è un pregio di questa formazione. Come abbiamo visto contro il Milan, queste sono partite che vengono decise da dettagli ed episodi e noi proprio a queste situazioni dobbiamo stare attenti. Questo è mancato nelle ultime partite. Sappiamo che non sarà una gara facile. Noi dobbiamo pensare che la palla che abbiamo tra i piedi potrebbe essere l'ultima della partita e quindi dobbiamo giocarla con la massima attenzione e concentrazione. Stiamo lavorando su questo, su come essere più determinati. I tre punti non ci devono più scappare alla fine".

Una valutazione dell'anno solare 2024 della sua squadra

"Credo che questo anno sia stato positivo per questa squadra. Siamo tornati in Champions League, abbiamo passato il primo turno e siamo stati in tutto il corso dell'anno solare la terza forza del campionato. Siamo arrivati anche in finale di Coppa Italia. Queste due partite che mancano, Sampdoria e Juventus saranno fondamentali per chiudere bene l'anno. Ne abbiamo bisogno".