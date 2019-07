EX VIOLA ZANIOLO, SI AL TOTTENHAM CHE OFFRE ALDERWEIRELD Se la Juve non ha ancora fatto l'affondo per avere Nicolò Zaniolo, ci ha pensato il Tottenham. Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedulla, i contatti sono in corso, in queste ore. Al punto che è stata formulata un’offerta... Se la Juve non ha ancora fatto l'affondo per avere Nicolò Zaniolo, ci ha pensato il Tottenham. Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedulla, i contatti sono in corso, in queste ore. Al punto che è stata formulata un’offerta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi