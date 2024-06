ZANIOLO, Ritorno in Italia: quota pari per Viola e Atalanta

FirenzeViola.it

Non un finale di stagione fortunato per Nicolò Zaniolo, costretto a saltare Euro2024 a causa di un infortunio al termine della prima stagione in Premier League con l’Aston Villa. Il talento azzurro, però di proprietà del Galatasaray, in estate potrebbe fare rientro in Serie A, visto l’interesse di Fiorentina data a 3 dagli esperti Sisal, stessa quota su Snai di un approdo all’Atalanta, con Gasperini che potrebbe rivalutare un giocatore discontinuo nelle ultime annate.

Più lontano un clamoroso ritorno alla Roma, club dove è esploso Zaniolo, a 10, seguito da altre tre big italiane come Napoli, Juventus e Milan tutte a 15 volte la posta. Più lontano invece un’esperienza 2.0 all’Aston Villa, a 25 volte la posta.