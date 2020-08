ZANIOLO, Farà tampone dopo il rientro da Sardegna

La Roma non vuole correre rischi con i giocatori che in questi giorni rientreranno dalle vacanze. Ieri è tornato Lorenzo Pellegrini, oggi invece - sottolinea il Corriere dello Sport in versione on line - Nicolò Zaniolo che era in vacanza con la fidanzata e la famiglia in Costa Smeralda, luogo dove si stanno registrando molti casi di Coronavirus. Martedì due giocatori della Roma Primavera sono risultati positivi al tampone, ieri Mirante sui social ha ammesso di aver contratto il virus: quando Zaniolo al suo sbarco nella capitale verrà sottoposto al primo test all'aeroporto di Fiumicino, poi farà un secondo tampone voluto dalla Roma per evitare il rischio contagi dentro Trigoria. Procedura che verrà applicata a tutti i giocatori.