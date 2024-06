TRAMONTANO, Sostenibilità nel calcio, serve un cambio

Intervistato dal sito Gianlucadimarzio.com, l'ex capo scouting della Fiorentina Antonio Tramontano ha parlato della sua visione relativa a come mantenere un calcio sviluppato e sostenibile nel 2024. Ecco alcune delle sue riflessioni in merito: "Penso sia necessario un cambiamento culturale, globale, un approccio diverso al calcio che porti la managerialità aziendale nei Club. Solo così sarà possibile creare valore, innovazione e solidità di lungo periodo. Mi piace lavorare realizzando progetti in linea con la "Vision e la Mission" del club per ottimizzare il lavoro di tutte le figure che lavorano in azienda. Mi auguro di poter trovare un progetto calcistico ambizioso e di lavorare in un’Area Sportiva di supporto al Club e alla Direzione. Il mio obiettivo è ottimizzare le risorse del Club, creando un sistema che colleghi le varie aree - Prima Squadra, Area Scouting e Settore Giovanile - con attenzione alla continua creazione di “valore”.

Spesso vengono prima scelte le persone e a loro viene adattato il resto. Così si dipende da quella figura. Chi arriva, invece, deve creare valore interno a una struttura che c’è e ci sarà. Una volta che il Club ha stabilito la sua filosofia, la sua linea operativa, per me la sfida è dare coerenza e concretezza a tale visione".